Lazio, Immobile e il nuovo anno: “Aspettiamo nuove sfide”

ROMA - Un video per ricordare tutto il 2021, ricco di successi, vittorie, sorrisi, viaggi in famiglia. Ciro Immobile chiude l’anno su Instagram con un post e punta al 2022: “Termina il 2021 con molto traguardi. Ma nuove sfide all’orizzonte ci attendono sempre insieme”. Il tag, nemmeno a dirlo, è per la sua Jessica. Ciro ha due certezze nella vita: l’amore della famiglia e l’amore dei tifosi della Lazio. I laziali scatenati nei commenti per augurare al bomber della storia un felice anno nuovo. Lui non vede l’ora di rivederli allo stadio, ha saltato le ultime due sfide del 2021 perché positivo al Covid. È guarito, si allena con fame e voglia. Ora il primo obiettivo si chiama Empoli, in calendario il 6 gennaio. Vincere e segnare, Immobile è già pronto.