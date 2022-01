Lazio, Sarri chiama: "Serve comprare già da ora, altrimenti diventa complicato"

MILANO - Cade la Lazio contro l'Inter per 2-1. Segnano Bastoni, poi Immobile, infine Skriniar. La rete dello slovacco regala i tre punti a Simone Inzaghi. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la partita del Meazza e non solo: "Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo più attendisti, nella ripresa bene, cercando il pareggio sino alla fine. Il secondo tempo giocato come avevamo detto, a viso aperto, senza timore. Nel primo tempo invece, anche gli avversari ci hanno costretti a difendere. Non abbiamo sofferto enormemente se non per pochi minuti, bene comunque. La sensazione di solidità data questa sera è stata buona, speriamo di darla ancora con continuità”.

Sarri dopo Inter-Lazio: pensiero al mercato

“Bisogna essere compatti, solidi. Abbiamo giocatori di qualità e in maniera offensiva qualcosa tiriamo fuori sempre. È mancata compattezza difensiva e il match contro l’Empoli ci ha fatto tornare dubbi dopo buone prestazioni dietro. Il mercato? Non so. Siamo bloccati dall’indice di liquidità e non ho nemmeno capito cosa cavolo sia. La società sa che avrei bisogno di qualcosa, vedremo se farà. I giocatori di qualità mi piacerebbe farli giocare tutti insieme, ma per i miei gusti spesso abbiamo preso troppi gol. Io sono il responsabile e qualche tentativo di correzione devo farlo. I rinforzi? Per quello che ho in mente ci vuole qualcosa in più anche a livello numerico. Siamo tanti, ma qualcuno non è adatto a fare questo calcio. Un mercato non ci basta. Bisogna cominciare ad intervenire, perché fare tutto in un mercato diventa complicato”.