Lazio, ora gli esuberi sono una necessità: Sarri ci conta

ROMA - Lazio in emergenza tra infortuni, assenze e squalificati in vista della partita contro l’Atalanta di sabato sera. Per Sarri giocatori contati in attesa di qualche ritorno. E così il tecnico è pronto a rispolverare i giocatori mai presi in considerazione. Fuori dal progetto, in vendita, ma che ora potrebbero far comodo alla rosa. Uno su tutti: Denis Vavro. Il difensore è andato in campo in Coppa Italia contro l’Udinese. La situazione in difesa, con Acerbi e Radu ko, lo ha fatto rientrare tra i sostituti. In panchina si è rivisto anche Jony, inserito in lista con la cessione di Escalante all’Alaves. Sono a libro paga della società, vanno utilizzati. Anche perché il mercato per loro non si sblocca e rimangono sempre ai margini. Risultano invendibili al momento, ma utilizzabili. Vista la richiesta di un terzino sinistro, chissà se verrà inserito anche Durmisi, ai margini da due anni e in cerca di una sistemazione. Si vedrà.