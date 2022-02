Lazio, Cabral è arrivato a Roma: prima foto per i tifosi

ROMA - L'arrivo con la famiglia e i bagagli all'aeroporto di Fiumicino e subito la foto di rito con la sciarpa della Lazio: Jovane Cabral è a Roma. L'unico colpo in attacco di Tare e Lotito per Sarri è sbarcato nella Capitale poco prima delle 18, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club. È arrivato in prestito con diritto di riscatto (qui per le cifre dell'affare), dovrà catturare Sarri per ritagliarsi uno spazio. Intanto la società lo accoglie così sui social: "Benvenuto a Roma, Jovane!".