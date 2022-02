Lazio, è il momento di Kamenovic: chiede una chance a Sarri

ROMA - Il futuro di Dimitrije Kamenovic è tutto nelle sue mani. È iniziata ufficialmente la sua avventura alla Lazio dopo più di sei mesi di parcheggio a Formello in attesa di depositare il contratto. All’ultimo giorno di mercato ecco il comunicato ufficiale che annuncia il suo tesseramento. Sarri non lo ha mai proposto come acquisto, non rientrava nei suoi piani. Ma la società, dopo averlo preso la scorsa estate, ha mantenuto la promessa fatta con l’agente del ragazzo, Mateja Kezman. I contratti erano firmati.

Il ruolo di Kamenovic

Sarri, in estate, ha provato Kamenovic pure da centrale di difesa. Nasce terzino sinistro, può adattarsi. Da capire se il tecnico sia pronto a lanciare il ragazzo, che ad oggi ha solo giocato nel suo ex club, il Cukaricki. Tare però, crede in lui. In Serbia lo hanno sempre descritto come una promessa. Paragonato a Kolarov per caratteristiche tecniche e fisiche, dovrà convincere gli scettici e l’allenatore. La sua missione è partita ora. Il campo, come sempre, farà da giudice.