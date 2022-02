Lazio, che emergenza: Sarri con l'Udinese senza cambi

ROMA - La Lazio in emergenza per la partita contro l’Udinese. Oltre la stanchezza post Europa League, Sarri dovrà fare i conti con i tanti giocatori fuori. Immobile, bloccato dalla febbre, è il primo grande assente. Sta meglio, ma non ci sarà alla Dacia Arena. Vedremo se riuscirà a tornare per il ritorno contro il Porto di giovedì prossimo. Ma oltre al bomber, sono cinque i titolari che non saranno della partita. Al conto vanno calcolati anche Acerbi e Lazzari, fermi per infortuni. Leiva e Luis Alberto sono squalificati.