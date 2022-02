Lazio-Mizuno: ecco i dettagli dell’accordo

ROMA - La Lazio pronta a salutare lo sponsor tecnico Macron dopo dieci anni, in estate subentrerà l’azienda giapponese Mizuno. Accordo già ufficializzato, dopo dieci anni il materiale tecnico biancoceleste cambierà brand. Nelle casse di patron Lotito entrerà una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni di euro all’anno. La Macron, dopo l’ultimo rinnovo, ne garantiva 3,5. Il marchio di abbigliamento asiatico rientra così in Serie A dopo la stagione 2001-2002, quando aveva prodotto le divise della Fiorentina allenata al tempo da Roberto Mancini. Oggi veste soprattutto sportivi dell’atletica leggera e della pallavolo. Nel calcio italiano sono marchiate Mizuno le maglie di Cesena, Cittadella, Novara e Südtirol. E il nuovo testimonial è Sergio Ramos: lo spagnolo ha salutato Nike per sposare l’azienda giapponese.