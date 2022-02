Lazio, Sarri: "Udinese banco di prova. Basta con i soliti errori!"

UDINE - Lazio pronta a ritornare con la testa in campionato. Dopo il 2-1 rimediato con il Porto, c'è l'Udinese in campionato con la possibilità di fare bene e sognare l'Europa che conta. Ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha parlato della sfida alla Dacia Arena: "Domani servirà la personalità, determinazione ed applicazione viste giovedì contro il Porto, ma l'Europa League va considerata un capitolo a parte. Noi adesso dobbiamo avere la forza di pensare al campionato, evitando di ripetere determinati errori commessi in stagione dopo le gare europee. Tornare a Roma per poco tempo sarebbe stato scomodo, così abbiamo preferito rimanere e riposare qualche ora in più, sperando che questo possa darci una mano sotto tutti i punti di vista e ripagarci".