Lazio, festa per Immobile: “Auguri al re”

ROMA - Un compleanno particolare quello di Ciro Immobile . Particolare perché non potrà fare quello che ama di più nella vita: giocare a calcio. La Lazio lo festeggia sui social: “Tanti auguri di buon compleanno. Il nostro Re Ciro spegne oggi 32 candeline”. È bloccato dalla febbre da mercoledì scorso. La società non ha fornito comunicazioni sulle sue condizioni, l'augurio è che riesca a riaggregarsi a breve per guidare la possibile rimonta con il Porto. A Udine non ci sarà.

I messaggi dei tifosi

“La nostra storia si chiama Ciro Immobile”, scrive una tifosa sotto il post di auguri della Lazio. Qualcuno si meraviglia pure: “Già 32 anni, ma come fa a correre così tanto in tutte le sante partite? Lo sa solo lui”. Il segreto di Ciro: essere sempre affamati e vogliosi di migliorarsi. É nel pieno della sua maturità calcistica, ha centrato il record di gol del club, nessuno come lui. Un capitano, leggenda, un mito per tutti i tifosi: “Auguri con tutto l’amore del mondo, caro Ciro”. E ancora: “Auguri al nostro immenso bomber, torna presto, abbiamo bisogno di te”, scrive Valerio. La Lazio, contro l’Udinese, spera di vincere e fare così un bel regalo a Immobile, chiuso in casa e di sicuro scatenato sul suo divano davanti alla tv. Circondato dall’amore della sua famiglia, festeggerà il compleanno in attesa del ritorno in campo. Tutti lo aspettano.