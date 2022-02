Lazio, attacco da costruire per il Porto: le possibili scelte

ROMA - Maurizio Sarri spera di abbracciare di nuovo Ciro Immobile. Il bomber della Lazio dovrebbe tornare in gruppo domani e forse scendere in campo contro il Porto giovedì sera. C’è comunque un reparto d’attacco da costruire: in Europa League non ci saranno Pedro e Zaccagni. Il primo è infortunato, il secondo squalificato.