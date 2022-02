Lazio, Immobile da record. E ora punta il Napoli

ROMA - Ciro Immobile è tornato, tutti lo hanno notato. Un gol buono, due annullati per fuorigioco. Il bomber della Lazio è sempre lì e segna a ripetizione. Dopo la settimana forzata ai box e con un solo allenamento vero ha risposto presente contro il Porto. Non è riuscita la missione qualificazione, lui intanto ha centrato l’ennesimo record: agganciato Simone Inzaghi a quota 20 reti in testa alla classifica dei marcatori più prolifici della Lazio in competizioni Uefa. Per staccare il suo ex allenatore dovrà aspettare il prossimo anno. Traguardo amaro, ma che fotografa per l’ennesima volta l’importanza di un giocatore incredibile.

Immobile, ora il Napoli

Calcolatrice alla mano, Immobile in questa stagione ha collezionato 30 presenze, 24 reti e 4 assist in tutte le competizioni. Numeri super. Ora ha tre obiettivi in testa: portare la Lazio di nuovo in Europa, diventare ancora una volta capocannoniere in Serie A, trascinare l’Italia al Mondiale. Domenica c’è la sfida al Napoli, un match che dirà molto. In 17 apparizioni ha vinto solo in 3 volte. Si contano 1 pareggio e ben 13 sconfitte. Lui ci ha messo sempre il suo con 7 gol e 3 assist. Cerca l’impresa per portare la squadra più in alto possibile.