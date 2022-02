Lazio, Sarri e la nuova sfida al Napoli: il bilancio

ROMA - Per Maurizio Sarri la sfida al Napoli non sarà mai come tutte le altre. Emozioni speciali in testa dopo le tre stagioni passate all’ombra del Vesuvio. Ora allena la Lazio, sono passati quasi quattro anni dal suo addio agli azzurri. In mezzo le esperienze con Chelsea e Juve. Da allenatore biancoceleste affronta la sua ex squadra per la seconda volta dopo il 4-0 dell’andata rimediato al Maradona.