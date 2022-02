Lazio-Napoli, Olimpico ancora per pochi: i giocatori sperano

ROMA - Serve un Olimpico caldo, come quello visto contro il Porto, per provare a battere il Napoli e sognare il quarto posto. La Lazio chiama a raccolta i tifosi per la seconda volta in pochi giorni. Si gioca domenica sera contro gli azzurri, un match che vale tanto per misurare le ambizioni biancocelesti dopo l’eliminazione dall’Europa League. Ieri sera risultavano 9mila tagliandi venduti. Un dato che sicuramentecrescerà, ma il tempo stringe, ci sono poco meno di 48 ore per assicurarsi un tagliando. Si spera in un’impennata per provare ad arrivare a quota 30mila spettatori, gli stessi visti in coppa. Sarri, Immobile e tutta la squadra hanno applaudito i tifosi giovedì sera. Servirebbe il dodicesimo uomo in campo per provare a centrare un grande risultato e lanciarsi, in maniera definitiva, nella lotta al quarto posto.