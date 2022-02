Lazio, auguri a Milinkovic. I tifosi: “Ti amiamo”

ROMA - È bastato un post su Instagram con una bella foto per infiammare i tifosi della Lazio nel giorno del compleanno di Milinkovic-Savic. “Tanti auguri Sergej. Il Sergente spegne oggi 27 candeline”. La foto ritrae il centrocampista con la fascia da capitano al braccio, l’ok con il dito e un bel sorrisone sotto la Curva Nord. I laziali, nei commenti, si sono scatenati: “Auguri Sergio, ora però smetti di invecchiare, grazie!”. Per tutti a Roma è diventato Sergio: guai ad invecchiare, certo, uno giocatore così importante servirebbe per sempre. Gli anni passano per tutti, ma non l’affetto: “Ti amiamo Sergente, contro il Napoli fatti questo regalo di compleanno speciale”, scrive un tifoso. E ancora: “Ti ho amato dal giorno 0”. Sergej è diventato uomo alla Lazio. I laziali lo vogliono nella Capitale per sempre.