Lazio, Sarri: "C'è rammarico, mancavano pochi secondi. Sugli obiettivi..."

ROMA - Lazio ko contro il Napoli, la rete nel recupero di Fabian Ruiz condanna i biancocelesti. Finisce 1-2 all'Olimpico. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato: "Buona partita, nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, c’è rammarico per averlo finito 0-0. L’abbiamo ripresa, poi l’ingenuità finale ci è costata la partita. Siamo andati a triplicare un giocare in fascia e dietro ci siamo messi male. Qualche mese fa era una partita ingiocabile per noi, ora no. Con il Porto è accaduto dopo il gol del 2-1, ma non è successo molto. Stasera è accaduto quando abbiamo preso rischi come Luis Alberto centrale. Era un rischio calcolato mentre eravamo sotto, ma l’ingenuità grossa è andare a chiudere un giocatore in fascia. Mancavano 50 secondi, c’è forte rammarico”.