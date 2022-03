Pedro da record: è rinato con la Lazio

ROMA - È la rivincita più bella per Pedro , più goduriosa e sbeffeggiante ripensando alla Roma che l’aveva escluso e messo in castigo, confinato tra gli esuberi. La rivincita se l’è presa con la Lazio e Sarri , società e tecnico che hanno reso giustizia al suo talento immenso, rimasto inalterato dall’età. Il tempo non è mai stato suo nemico. A 34 anni e mezzo Pedro s’è tolto lo sfizio di centrare la presenza numero 600 (contro l’Udinese), è salito a 602 (contro il Napoli), è un record riferito ai cinque campionati top d’Europa. E col golazo rifilato agli azzurri ha centrato la rete numero 100, sempre nei campionati d’élite del calcio europeo.

La rinascita di Pedro

Ritemprato, rimotivato, rilanciato. La seconda giovinezza di Pedrito è simboleggiata dai numeri, confrontando le ultime due stagioni. Nel 2020-21, con la Roma, aveva giocato 40 volte. Con la Lazio è già a quota 35 e mancano 11 partite alla conclusione del campionato. Le gare giocate da titolare si equivalgono: 30 con la Roma, 29 con la Lazio, per un minutaggio di 2.430 e 2.338 minuti. Pedro sta segnando di più, 9 reti attuali contro le 6 dell’anno scorso. Ha servito un assist in più (5 contro 4) e ha migliorato di molto la media-gol: con la Roma segnava ogni 405 minuti, con la Lazio ogni 260. Segna di più, tira di più. Sono 64 i tiri nello specchio scoccati in questa stagione, 48 quelli registrati in tutto l’anno scorso. E’ migliorato nella percentuale dei passaggi riusciti (86 contro 79) e nei dribbling riusciti (42 in giallorosso, 46 in biancocoleste). Pedro tocca più palloni, 1.442 contro 1.369. Col golazo al Napoli è salito a 8 reti in A, tanti quanto quelli segnati da Milinkovic. Sono loro due i marcatori più esplosivi dopo Immobile.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio