Immobile solo a casa: dedica d’amore alla famiglia a Dubai

ROMA - Ciro Immobile da solo a casa mentre pensa solo alla Lazio. La famiglia è invece in vacanza a Dubai. Jessica e i figli Giorgia, Michela e Mattia, si godono il sole e il mare di Dubai. Il bomber, su Instagram, ha postato una foto dei quattro con la dedica: “Vi amo”. Abituato ad essere sempre circondato dai suoi affetti, di sicuro sentirà la loro mancanza. Ma su Instagram c’è anche un pensiero per la squadra: “Sempre insieme”. La foto scelta non a caso: Ciro abbraccia Pedro sotto la Curva Nord dopo il gol del momentaneo 1-1 contro il Napoli. Da lì a poco sarebbe arrivata la rete di Fabian Ruiz. Ma appunto, insieme, tutta la Lazio guidata dal suo capitano è pronta al riscatto. Sabato contro il Cagliari c’è subito l’occasione giusta.