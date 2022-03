Lazio, tutti in campo: Immobile part-time, Pedro fermo

FORMELLO - La Lazio torna ad allenarsi dopo la sconfitta contro il Napoli di domenica sera e il successivo giorno di riposo. Maurizio Sarri gestisce la rosa, ha diversi giorni davanti per preparare la partita contro il Cagliari in programma sabato sera. Pedro, che soffre di un fastidio al tendine tibiale, è rimasto a riposo. Per Ciro Immobile invece, lavoro parziale con riscaldamento in gruppo e allenamento personalizzato nella seconda parte della seduta. Non si sono visti Strakosha e Radu, ma per loro dovrebbe trattarsi di semplice gestione delle forze. Segnali positivi da Acerbi, che ha lavorato per l’intero allenamento con il resto della squadra. In infermeria rimangono Cataldi (lieve lesione al flessore) e Lazzari (stiramento di secondo grado, ancora due settimane di stop).