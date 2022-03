Lazio, i conti di Lotito: stipendi saldati, in arrivo il bilancio

ROMA - Claudio Lotito ha pagato in anticipo la mensilità di febbraio ai suoi giocatori e allo staff. Ha saldato il tutto prima della partita di ritorno contro il Porto . Un segnale importante per stimolare la rimonta. Purtroppo è andata male, ma il patron dopo il match dell’Olimpico ha ringraziato il gruppo negli spogliatoi. Apprezzato lo sforzo e la prestazione. Ora si guarda avanti.

I conti della Lazio

L’Europa League ha comunque generato circa 12 milioni di incasso. A giugno si aggiungerà il market pool (sponsor e diritti televisivi) che dovrebbero aumentare di altri 7-8 milioni la cifra complessiva. L’ultimo bilancio, in casa Lazio, ha riportato un rosso di 25 milioni di euro. Nell’estate del 2020 il deficit era di 13 milioni. Il bilancio semestrale, in uscita a metà marzo con i conti aggiornati al 31 dicembre del 2021, sveleranno lo stato di salute della società. Dovrebbe essere segnalata una ripresa. Si conteranno le cessione estive, su tutte quella di Correa all’Inter. Non solo, si capirà anche l’impatto economico di Binance, nuovo main sponsor. Non peseranno le entrate di Zaccagni e Cabral e le possibili uscite come Muriqi, Escalante e Vavro. Si attende il comunicato ufficiale.