Lazio, Immobile e la sfida a Vlahovic: a Cagliari per il sorpasso

ROMA - Ciro Immobile a quota 19 reti in Serie A, una in meno di Dusan Vlahovic. La sfida è tutta qui per il miglior marcatore del nostro campionato. Un duello a distanza iniziato fin dalle prime battute della stagione. Il bomber della Lazio ha 3 presenze in meno dell’attaccante della Juve. Gli infortuni e il Covid hanno frenato Re Ciro, che ora punta il Cagliari per tornare in testa.