Lazio, l’ex Hernanes: “Addio emozionante, poi quell’esultanza…”

ROMA - Cosa fa oggi Hernanes? Ha chiuso con il calcio in Brasile, ma è tornato in Italia e ha iniziato la sua avventura nel settore vinicolo. Ai microfoni di Sky Sport, il Profeta ha ricordato il suo addio alla Lazio avvenuto nel 2014 per andare all’Inter: “Fu un momento emozionante, particolare, quel giorno lì avevo salutato ragazzi e lo staff. Avevo già pianto con loro negli spogliatoi. Uscendo dal centro sportivo, un ragazzo mi ha detto di non andarmene”. Poi l’episodio che i laziali non hanno dimenticato: un gol contro e quell’esultanza davanti alla sua ex squadra in un Lazio-Inter del 2015: “Ho sbagliato, non lo rifarei perché avevo un rapporto magnifico con i tifosi e l'ho rovinato un po'. Mi è dispiaciuto, ero giovane e non ho riflettuto bene”. Acqua passata, anzi vino, che è ormai diventato il nuovo business di Hernanes.