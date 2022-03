Lazio, addio a Pino Wilson: il capitano della storia

ROMA - Pino Wilson se ne è andato all’improvviso. Addio allo storico capitano dello scudetto della Lazio del 1974, quello di Maestrelli, Chinaglia e tutti gli altri ragazzi rimasti leggenda. Un ictus la causa della morte. Incredulità in tutto il mondo biancoceleste. Pino, 76 anni, era rimasto legato al mondo Lazio in maniera indissolubile. Undici anni con l’aquila sul petto, sempre in prima linea, con 309 gare con la fascia al braccio. Tre presenze anche con la Nazionale, con cui partecipò al Mondiale del 1974. "Wilson per sempre uno di noi", si legge sui social con i tifosi in lutto. Wilson verrà tumulato nella stessa cappella della famiglia Maestrelli, al cimitero di Prima Porta, a Roma, dove già riposa Giorgio Chinaglia. Insieme per sempre.