Lazio, il dolore dei tifosi: “Addio capitano Wilson, sei la storia”

ROMA - L’addio di Pino Wilson si intreccia con tanti ricordi e emozioni. Anche da parte dei tifosi più giovani, che hanno sempre sentito raccontare le gesta di quei calciatori vincitori del primo scudetto della Lazio. Le storie di calcio che si legano a quelle di vita: “Ho sempre sentito raccontare di quella banda di scalmanati dalla bocca di mio padre. Riposa in pace capitano, adesso ritroverai i tuoi amici e compagni. Salutami papà”, scrive Danilo. C’è tristezza e dolore che emerge anche da dei “semplici” commenti social. Il mondo biancoceleste, in un giorno di lutto, si stringe forte intorno alla figura di Pino, uomo e calciatore che non sarà mai dimenticato.