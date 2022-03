Lazio, voglia di derby: Curva Nord esaurita tra l’entusiasmo

ROMA - Il Venezia e poi il derby, due sfide cruciali per una Lazio che sogna l’Europa. I tifosi rispondono presente, per il derby in calendario il prossimo 20 marzo esauriti i settori Curva Nord e Distinti Nord Ovest: staccati 12mila biglietti. Ne restano 3mila nei Distinti Nord Est e in Monte Mario (lato nord). In totale i laziali saranno circa 15mila, praticamente tutti i posti occupati per gustarsi la stracittadina contro Mourinho. È tornato l’entusiasmo con le belle prestazioni di Immobile e compagni. La rincorsa all’Europa passerà anche dall’Olimpico nelle ultime sfide di campionato. Il resto dei biglietti, c’è da scommetterci, andranno sold out nei prossimi giorni. Stadio infiammato per un derby tutto da vivere.