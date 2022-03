Lazio, il peso dei diffidati: Sarri fa i calcoli pre derby

ROMA - La Lazio e il pericolo diffidati, Maurizio Sarri riflette i in vista del match contro la Roma del 20 marzo. Lunedì c’è il Venezia: un giallo sarebbe pesantissimo per Luiz Felipe, Pedro e Zaccagni, tutti e tre diffidati. Marusic, l’altro della lista prima di Cagliari, è stato espulso e dunque fermato dal giudice già per il match contro i lagunari. Rientrerà per il derby sempre con il timore di una squalifica sulle spalle.

Il discorso cartellino

Chi rischia di più un giallo per ruolo e caratteristiche è sicuramente Luiz Felipe. Sarri fa i calcoli, potrebbe rinunciare al brasiliano e optare per Patric al centro della difesa insieme al rientrante Acerbi. Sono riflessioni che vengono fatte a Formello in questi giorni di preparazione. In attacco invece, a prescindere dalla situazione diffidati, il tecnico dovrà scegliere uno tra Pedro e Zaccagni per chiudere l’attacco con Immobile e Felipe Anderson. Le prime prove tattiche daranno indicazioni in merito.