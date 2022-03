Lazio, Vavro sicuro: “Non torno e non mi piace l’Italia”

ROMA - “Il mio cuore batte solo per il Copenaghen ora. Spero di rimanere qui forse per un altro anno. Voglio restare qui forse per altri due anni. Non tornerò in Italia. A gennaio, prima della breve pausa della nazionale, hanno chiamato dicendomi che c'erano diverse offerte dall'Italia. Ma ho detto di no, perché non mi piace l'Italia. Non resterò mai in Italia”. Denis Vavro non ha dubbi sul proprio futuro. Il difensore slovacco della Lazio, passato in prestito in Danimarca a gennaio, si è letteralmente ritrovato nel club che lo aveva lanciato. Prestito sino a giugno, poi si vedrà. Eppure ha le idee chiare su dove giocare anche nelle prossime stagioni. Il Copenaghen dovrà allora riscattarlo, a Formello aspettano soldi freschi in estate.