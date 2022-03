Lazio, arma Zaccagni: ora in Serie A nessuno come lui

ROMA - Ci ha messo un po’ Mattia Zaccagni a prendersi la Lazio tra infortuni e nuovo tipo di gioco. Poi da dicembre non si è più fermato. E il 2022 lo ha iniziato in modo super: solo Berardi ha servito più assist di lui in campionato (5 contro 3). E in biancoceleste solo Luis Alberto ha spedito al tiro più compagni rispetto all’ex Verona (22 volte contro 13). Sarri se lo gode, ci punta parecchio e ora anche Mancini è pronto a sceglierlo per gli spareggi del Mondiale.

Zaccagni, 2022 da record

Da febbraio in poi nessun giocatore in Serie A ha partecipato a più gol di Mattia: due reti più due assist. Doppietta al Bologna e passaggi vincenti contro Fiorentina e Udinese. “Sono molto contento della mia crescita, ma devo continuare a lavorare per trovare altri risultati”, le parole di Zac. Che non vuole mica fermarsi. Ora è diventato imprescindibile nel tridente di Sarri. Marzo è un mese decisivo per la Lazio con tanti match importanti. Vuole trascinare la squadra sempre più in alto.