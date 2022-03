Lazio, Radu verso il forfait: emergenza sulle fasce

FORMELLO - Provino di ieri andato a vuoto, oggi l’ultimo decisivo. Stefan Radu è alle prese con una fascite plantare, la sua presenza per la partita di lunedì sera contro il Venezia è in forte dubbio. Venerdì in campo per una ventina di minuti, ieri ancora meno. Oggi alle 15, durante la rifinitura, farà la prova generale. Sente dolore, ma non vorrebbe fermarsi proprio ora. Sarri intanto studia le alternative. C’è Marusic squalificato e Lazzari appena rientrato in gruppo. L’ex Spal, ieri, ha svolto l’intera seduta. Potrebbe anche essere pronto, ma si vuole evitare un Acerbi-bis, una ricaduta come accaduto al difensore. E allora senza Radu, Marusic e Lazzari, Patric potrebbe essere spostato sulla corsia destra e Hysaj a sinistra. In panchina pronti Floriani Mussolini (che ha giocato ieri con la Primavera per 70 minuti) e Kamenovic, mai visto in campo fin qui.