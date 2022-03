Lazio, Strakosha: "Squadra matura. E se penso a quando sono arrivato..."

ROMA - "Mi aspetto una gara molto difficile da affrontare perché anche il Venezia va a caccia di punti importanti, proprio come noi. D'altronde a questo punto della stagione, tutte le squadre stanno lottando per i loro obiettivi". Thomas Strakosha ha presentato così la partita all'Olimpico tra la sua Lazio e i lagunari. Il portiere biancoceleste, nel match program, ha parlato anche del momento della squadra: "Questa la Lazio più forte? Non so se sia la Lazio più forte da quando sono qui, però sicuramente è una delle più mature. Molti di noi giocano insieme da tanti anni, nel tempo siamo cresciuti sia in campo che fuori, questo quindi ci rende più responsabili".