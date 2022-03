Lazio, Hysaj: "Squadra in miglioramento. Derby solo da vincere"

ROMA - "Certe gare vanno vinte anche 1-0, non per forza 4-0. Siamo stati bravi a tenere la palla e in difesa, sono tre punti importanti. Stasera i tifosi ci hanno aiutato e la serata era speciale, mi è piaciuta la convinzione di giocare la palla anche sotto pressione, possiamo ancora migliorare". Ha parlato così Hysaj ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria sul Venezia. I biancocelesti, saliti al quinto posto in classifica, ora pensano al derby di domenica prossima: "Partita importante e da vincere, tutti i punti per noi ora sono fondamentali. Io sono a disposizione e cerco di fare tutto il meglio possibile. Sto tornando al meglio per dare una mano, voglio dare il massimo. Stiamo migliorando come squadra, si sa poi che abbiamo giocatori che fanno la differenza e aiutano anche gli altri reparti".