Lazio, Immobile re assoluto del gol: ha segnato quanto Ronaldo

ROMA - Letale, Ciro Immobile. Un gol stupendo annullato, poi un rigore decisivo per battere il Venezia, superare Roma e Atalanta in classifica e iscriversi una volta in più nella storia della Lazio. Rete numero 144 in Serie A, scavalcato il mito Silvio Piola. Ora è l’unico ad essere sul trono anche per gol in campionato. Impossibile fermarlo. Ciro corre con la Lazio e in solitaria per la classifica capocannonieri. Ora il bomber biancoceleste è a 21, quello della Juve a 20. La sfida resta apertissima.