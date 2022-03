Lazio, Pedro carico per il derby: “Avanti così”

ROMA - Una foto e un messaggio su Instagram sono bastati per scatenare i tifosi della Lazio. Ci pensa Pedro a caricare l’ambiente in vista del derby: “Avanti così", le parole del giocatore spagnolo dopo la vittoria sul Venezia che anticipa la stracittadina di domenica. Partita speciale per lui, che affronterà la Roma per la seconda volta da ex. Era già successo all’andata, lo scorso 26 settembre: primo gol in campionato proprio contro il suo passato. “Torna in gran forma, Pedrito. E segna ancora alla Roma!”, scrivono i tifosi in massa sotto al post. Tutti praticamente hanno lo stesso desiderio: un altro gol al derby. L’ex Barcellona e Chelsea sarà titolare nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Toccherà a lui di sicuro sulla fascia, niente ballottaggio con Zaccagni che è squalificato.