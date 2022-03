Lazio, ora testa al derby: formazione quasi fatta

Formazione fatta

Con il ritorno di Marusic dopo la squalifica e quello di Lazzari dall’infortunio i terzini sono praticamente scelti. In mezzo sicuri Luiz Felipe e Acerbi. Il centrocampo non si tocca con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco le scelte sono obbligate: Felipe Anderson, Immobile e Pedro con Zaccagni fuori. In panchina pronti Cabral più i baby Romero e Moro. A cinque giorni dal derby la formazione della Lazio è presto fatta.