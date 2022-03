Lazio, primo allenamento vista derby: Radu ci riprova

Radu prova il recupero

In infermeria ci sono Cataldi e Radu. Il primo dovrebbe ritornare in gruppo nel giro di uno o due giorni dopo aver smaltito un problema muscolare. Il secondo invece, è alle prese da giorni con una fascite plantare. Avanti con le terapie e i provini in campo per capire se potrà farcela per la stracittadina. Sulle fasce pronti Marusic e Lazzari con Patric e Hysaj che dovrebbero andare in panchina. Sarri riflette, le prime prove tattiche che andranno in scena nei prossimi giorni chiariranno le scelte dell’allenatore.