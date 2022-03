Lazio, si rivede Cataldi in vista del derby

FORMELLO - Giornata di doppio lavoro per la Lazio in vista del derby di domenica. Ieri la ripresa degli allenamenti, oggi invece Sarri preme sul pedale dell’acceleratore per preparare al meglio la sfida fondamentale contro la Roma. Tornato in gruppo Danilo Cataldi dopo lo stop per uno stiramento al flessore della coscia sinistra. Si era fatto male negli ultimi minuti del match contro il Porto di Coppa, ora può rappresentare un’alternativa in più in regia per dare fiato a Lucas Leiva. Il brasiliano resta comunque pronosticabile a centrocampo con Milinkovic e Luis Alberto. Lo spagnolo si sta gestendo, al mattino (come accaduto ieri) non si è visto in campo. Resta in dubbio Stefan Radu, alle prese con un’infiammazione al tallone. Nelle prossime ore effettuerà un provino in campo.