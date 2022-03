Lazio, auguri a Strakosha: compleanno vista derby

ROMA - Vigilia di derby e giorno di compleanno per Thomas Strakosha. C’è poco tempo per festeggiare, la testa è alla sfida alla Roma. Il portiere compie 27 anni e sui social la Lazio gli ha fatto gli auguri. I tifosi in coro: “Fatti questo regalo speciale”. Ovvio, il pensiero di tutti è alla partita di domani. Il portiere albanese potrebbe essere al suo ultimo derby. Contratto in scadenza a giugno, segnali di rinnovo ci sono stati, ma nessuna firma. Ha vissuto e vinto la Coppa Italia del 26 maggio 2013. Lui e Radu sono gli unici due 'superstiti' di quel successo che ancora sono a Formello. Giovanissimo, era il terzo portiere a disposizione dell’allenatore Petkovic. Pochi mesi prima era stato promosso in prima squadra. Per lui è un match speciale. Chissà se davvero l’ultimo. Di sicuro vorrà viverlo da assoluto protagonista, ancora una volta, con la maglia della Lazio.