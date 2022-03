Lazio, auguri a Nesta: video social con le sue giocate più belle

ROMA - Alessandro Nesta capitano per sempre. La Lazio fa gli auguri all'ex grande difensore che oggi compie 46 anni. Lo fa con un video speciale con tutte le sue più belle giocate postato sui social. Una vita in biancoceleste, da ragazzino sino al 2002, quando poi è passato al Milan prima di chiudere la carriera al Montreal Impact. Nesta è sempre nei cuori dei tifosi laziali: “Torna da noi, vogliamo rivederti vestito di bianco e celeste”, si legge tra i commenti. Oggi è diventato allenatore, la sua ultima esperienza si è conclusa un anno fa da tecnico del Frosinone. Tornato a Miami, pensa sempre al passato: “Con la Lazio ci sono cresciuto. Tanti anni con quella maglia addosso. Del derby ho ricordi belli ma anche brutti, perché le battaglie in campo sono un po’ lo specchio della vita, si vince e si perde”, le sue dichiarazioni di pochi giorni fa. Anche la Uefa ha celebrato il difensore su Twitter: “Buon compleanno ad Alessandro Nesta, due volte vincitore della Champions League con la maglia del Milan”. Altri ricordi impossibile da dimenticare.