Lazio, Sarri: "Derby evento unico. La battuta di Mourinho? Non fumo più..."

FORMELLO - È un derby importante quello in programma domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico. Lazio e Roma si giocano punti pesanti per un posto in Europa League. Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha presentato la stracittadina: " Il derby è il derby, non c’è nessun retropensiero. Parliamo di una partita a parte, un evento unico. Non pensiamo all’Europa, alla classifica, al resto. Giochiamo per il derby. Mourinho? Non sento la rivalità, giocano Roma e Lazio. Noi allenatori non dobbiamo pensare di essere più importanti delle squadre che alleniamo. Con lui ho parlato due-tre volte, ho avuto una buona impressione dell’uomo. Conta questo”.

Sarri e la sua Lazio

“Ogni partita ha storia a parte in assoluto e nel derby vale in maniera tripla. Sarà un match difficile, siamo due squadre di buon livello con alti e bassi. Entrambe le squadre giocheranno. La battuta di Mourinho sulla sigaretta sul divano? É arrivato tardi, ho smesso di fumare da qualche giorno. Poi magari riprendo, ma al momento non fumo. La formazione? C’è Zaccagni squalificato e le scelte sono più certe. Per quanto riguarda i difensori esterni vediamo che tipo di partita vogliamo fare. Se decidiamo di sparare tutto e subito c’è una soluzione, altrimenti un’altra. Vivendo l’ambiente diventi consapevole del tipo di partita che ti aspetta, a volte meglio essere inconsapevoli. Pesa tutto addosso. Il nostro popolo tiene in maniera particolare al derby e c’è una bella sensazione di andarlo a giocare. Entreremo in campo col massimo della motivazione".

L’analisi sulla Roma e la presenza di Lotito

“Difficile capire che atteggiamento potrà avere la Roma. Mi aspetto due squadre che vogliono imporre il gioco, senza calcoli, come il derby d’andata. Non penso che la Lazio sia carente dal punto di vista emotivo, perlomeno voglio sperare che siamo in via di guarigione. I segnali lanciati dalla squadra sono di maturità, poi certo, certi segnali devono arrivare per un periodo più lungo. Voglio prendere per buoni questi ultimi due mesi. Spero che il percorso sia in essere e non una situazione occasione. Lotito a Formello? Il presidente non ha parlato alla squadra. Io l’ho visto ieri per qualche minuto, era qui per altro. Non so se stasera sarà a cena con noi come spesso accade. Ci lascia tranquilli, interviene poco. La polemica dei tifosi contro Acerbi faccio fatica a capirla. Il tutto è partito con un gesto dopo un gol, non so. Un gesto non può incrinare la considerazione nei confronti di un ragazzo che ha fatto grandi cose in questi anni. Si sta allenando tanto, sta dando tutto. Spero che la parte dei tifosi che lo sta contestando riesca ad aiutarlo così come fanno con il resto della squadra sia in casa che in trasferta".