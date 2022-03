Lazio, Milinkovic e il contatto con Ibanez: possibile rottura del setto nasale

ROMA - Botta di Ibanez sul volto di Milinkovic in area di rigore nel derby tra Roma e Lazio. Il tutto è accaduto nei primi minuti del match. Il Sergente ne è uscito malconcio con il naso sanguinante e la possibile rottura del setto nasale. Soccorso a bordo campo, ha giocato il resto della partita con i tamponi nelle narici per evitare altra perdita di sangue, poi nella giornata di lunedì possibili controlli clinici per capire se ci sia o meno la frattura. Questo filtra dallo staff sanitario biancoceleste. Sergej, anche a fine partita, ha accusato ancora forte dolore. Condizioni tutte da valutare in questo periodo di pausa dal campionato. Il rientro in campo per la Lazio è fissato per il prossimo 3 aprile quando all'Olimpico arriverà il Sassuolo di Dionisi.