Lazio, Leiva e il messaggio social: “Chiedo scusa ai tifosi”

ROMA - Lucas Leiva si accoda a Adam Marusic. Il terzino, nell’intervista post partita, ha chiesto scusa ai tifosi dopo il brutto derby perso contro la Roma. Il centrocampista brasiliano, su Twitter, fa lo stesso: “Chiedo scusa ai tifosi della Lazio per oggi”. Lucas non è apparso pimpante come nelle ultime uscite. Ha sofferto tanto la pressione della Roma e le ripartenze dei giocatori di Mourinho. Una prestazione subito da cancellare. In casa Lazio c’è la voglia di voltare pagina e tenere alta la concentrazione per le ultime otto partite della stagione. Leiva, in scadenza di contratto, potrebbe aver giocato il suo ultimo derby. Sperava di sicuro in un risultato migliore.