Luka Romero si allena con l’Argentina: mezza Lazio fa il tifo

ARGENTINA - Non vedeva l’ora di partire con l’Argentina, Luka Romero. Un altro grande passo in avanti nella sua carriera, il giocatore della Lazio, lo sta facendo in questi giorni. Prima chiamata con i grandi per i prossimi impegni con Venezuela e Ecuador. Sogna il debutto, chissà se il ct Scaloni gli dia la possibilità di esordire al fianco di Messi e altri campioni. Sarri, domenica nel derby, lo aveva lanciato per gli ultimi venti cinque minuti. Grinta, recuperi, belle giocate nonostante il risultato già compromesso. Segnali di crescita importanti. L’ex Maiorca su Instagram ha subito postato le immagini del suo primo allenamento con la casacca dell’Albiceleste. Da Pepe Reina a Pedro passando per Akpa Akpro e Etienne Tare: like e commenti per incitarlo nella sua grande avventura. Romero in questo finale di stagione spera di spiccare il volo, chiederà altro spazio a Sarri. Il futuro è ora.