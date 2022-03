Lazio, messa in onore di Giorgio Chinaglia e degli eroi del '74

ROMA - Tutta la Lazio si unisce per ricordare la scomparsa di Giorgio Chinaglia, noto come il bomber della 'Banda Maestrelli' campione d'Italia nel 1974. Sono trascorsi infatti dieci anni dalla morte dello storico numero 9 (1 aprile 2012) e per l'occasione la società biancoceleste ha deciso di organizzare una messa in suo onore il 1 aprile. Con l'occasione verranno ricordati anche tutti gli eroi del '74 scomparsi.