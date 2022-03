Lazio, il divorzio con Acerbi è sempre più vicino

ROMA - Il compatimento, qualche scrollata di spalle, nulla più. Solo Sarri ha preso posizione sul caso Acerbi: «Un gesto non può incrinare la considerazione di un ragazzo esemplare, spero che chi lo contesta lo capisca», è stata la difesa prederby. Nulla cambierà, probabilmente. L’ostilità della Curva Nord è incessante e sta spingendo il Leone della Lazio verso l’addio. E’ tutto rinviato a fine stagione, quando sarà tempo di decisioni definitive e annunci. Ma la strada sembra tracciata. C’è stato un incontro a febbraio tra i manager del difensore e la Lazio, già in quell’occasione è emersa l’intenzione di valutare eventuali offerte di mercato. E le riflessioni successive non avrebbero invertito l’idea di cambiare aria. Lotito e Tare non si sono opposti, se Acerbi confermerà la volontà di lasciare la Lazio sarà esaudito a patto che porti un’offerta conveniente. Le big del Nord cercano centrali. La Juve si è lanciata su Rudiger. Il Milan cerca un centrale e prova a convincere Romagnoli a restare aumentando l’offerta per il rinnovo. L’Inter pensa al dopo-De Vrij. Acerbi ha 34 anni, il suo valore tecnico è indubbio, l’età conta ai fini di una trattativa di mercato. Eventuali club interessati proveranno a giocare al ribasso, ben si sa che Lotito non è tipo da far sconti. Il più delle volte l’ha spuntata lui quando si è dovuto attivare per trasferimenti in uscita tra i big.