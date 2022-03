Lazio-Romagnoli, altro vertice: serve un rilancio per chiudere

ROMA - La Lazio ha lanciato l’assalto a Alessio Romagnoli a inizio febbraio e i contatti con lo staff Raiola sono proseguiti di recente. Ci sarà un nuovo incontro nei prossimi giorni, Lotito e Tare proveranno a chiudere, devono tentare di spiazzare il Milan. Il difensore rossonero, in scadenza di contratto, non ha ancora scelto in maniera definitiva il suo futuro.

I dettagli della trattativa Romagnoli

Il Milan per il rinnovo avrebbe offerto meno di 3 milioni di euro. Con il rilancio arriverà a poco più di 3 (base fissa). La Lazio deve pareggiare questa somma e convincere il difensore a firmare. L’offerta biancoceleste arriverebbe a 3 milioni con i bonus, alcuni difficilmente raggiungibili. Sono quelli che fanno lievitare la cifra. Il prossimo incontro servirà per definire meglio gli aspetti economici. La Lazio pensa a Romagnoli per sostituire Acerbi, possibile partente. Sono le prime mosse di mercato in vista dell’estate.