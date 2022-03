Lazio, Immobile rompe il silenzio: “I figli la mia felicità”

ROMA - Ciro Immobile sta smaltendo la delusione post eliminazione dal Mondiale. In silenzio da giorni, anche sui social, è rientrato a Roma senza partecipare alla sfida dell’Italia contro la Turchia. Ha riabbracciato la sua famiglia: la moglie Jessica e i figli Giorgia, Michela e Mattia. Uno scatto li ritrae sul trattore, in campagna, in un momento di spensieratezza lontano dal calcio giocato. La storia messa dal bomber della Lazio su Instagram è stata subito ripostata da Jessica. La didascalia scelta da Ciro parla chiaro: “La mia felicità”. In famiglia si sta ricaricando in attesa di tornare in campo con la maglia della Lazio. Dovrà poi scegliere cosa fare in Nazionale: continuare o lasciare? A 32 anni potrebbe anche dire addio. La decisione dovrà essere presa a mente fredda.