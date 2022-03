Lazio, Luiz Felipe ancora fermo. Sarri aspetta i nazionali

FORMELLO - Doppia seduta di allenamento in casa Lazio. Maurizio Sarri aspetta il ritorno di tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Aggregato, come nei giorni scorsi, il capitano della Primavera, Bertini. Gli unici tornati prima dagli impegni con le maglie dei propri paesi sono stati Immobile e Cabral. Qualcuno potrebbe tornare ad allenarsi già nel pomeriggio. Prove tattiche anti-Sassuolo in scena nei prossimi giorni. In infermeria rimane Luiz Felipe, sempre alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio. Sta seguendo un protocollo specifico per tentare il recupero in vista del Sassuolo. Difficile vederlo in campo, si tiene pronto Patric. Da ricordare che Pedro non ci sarà perché squalificato. Zaccagni, di ritorno dalla Nazionale, troverà spazio in attacco con Immobile e Felipe Anderson.