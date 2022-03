Lazio-Sassuolo e gli ex Scamacca e Frattesi con Cesar allenatore

ROMA - Il 2 aprile, quando all'Olimpico arriverà il Sassuolo, saranno passati tredici giorni dal derby perso in modo rovinoso, ultima uscita della Lazio di Sarri, che forse avrebbe fatto volentieri a meno della sosta per le nazionali per riscattare immediatamente il disastro contro la Roma. In attesa dei calciatori impegnati in giro per il mondo, il tecnico biancoceleste studia a Formello come battere la squadra di Dionisi, che in campo lancerà due ex che in forse in pochi ricordano.