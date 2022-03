Lazio, Marusic ha rinnovato: c’è l’ufficialità

ROMA - Sul suo rinnovo non c’erano mai stati dubbi, ma la Lazio non aveva reso noto nulla di ufficiale. Adam Marusic ha prolungato il suo contratto (in scadenza a giugno) sino al 2024. Lo si legge tra le cifre pubblicate nel bilancio semestrale che va dal 1 luglio al 31 dicembre del 2021. Dalla relazione finanziaria infatti, nella sezione “prospetto delle movimentazioni dei diritti alle prestazioni pluriennali dei tesserati”, è presenta una tabella dei costi che il club dovrà sostenere giocatore per giocatore. Oltre al rinnovo di Marusic, si notano anche i prolungamenti di Maistro e Adamonis. Il primo, in prestito all’Ascoli, ha firmato sino al 2024. Il portiere invece sino al 2025.