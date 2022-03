Lazio, Signori: "Immobile in Nazionale non si discute. Ecco qual è il vero problema"

ROMA - "Sono stato un idolo dei tifosi, come lo è ora Immobile: Ciro merita tutto questo, è giusto che la corona ce l'abbia anche lui perché è un grande bomber e giocatore. Io sono contento di quello che sono riuscito a fare con la maglia della Lazio, è stato un onore". Ha parlato così Beppe Signori ai microfoni di Lazio Style Channel. L'ex bomber biancoceleste, sempre nei cuori di tutti i laziali, ha poi continuato: "Sto bene, sono stati anni difficili ma l'importante è guardare al futuro e riprendere la mia vita. Nel 2011 è cambiato tutto, l'anno prima a Coverciano avevo conseguito il patentino per allenare. Gli ultimi dieci anni non me li ridarà nessuno, ma ora mi piacerebbe allenare i ragazzi per mettermi alla prova. A giugno inizierò in un'accademia a Miami, poi vedremo se arriveranno altre opportunità. Nel libro pubblicato c'è tutta la mia carriera ed anche quello accaduto dopo, essere riuscito ad ottenere la verità è stato un orgoglio, una vittoria".

Signori e il problema Nazionale

"Le situazioni in Nazionale sono diverse, io purtroppo giocavo in un ruolo diverso da quello che avevo nel club. Gli attaccanti vengono considerati solo se segnano, Immobile in Nazionale ha avuto qualche problema come tanti altri bomber del passato, ma il suo valore non si discute. Il problema dell'Italia parte da lontano, non solo dall'eliminazione. I settori giovanili abbandonati si stanno segnalando da anni, se i giovani calciatori italiani non trovano spazio nei rispettivi club, il problema è generale e non riguarda i singoli. La Lazio di Sarri ha bisogno di tempo, era prevedibile vedere un anno di alti e bassi. Quando arrivi da tante stagioni con lo stesso allenatore e cambi, delle difficoltà erano quasi scontate. Però i biancocelesti hanno tutto per raggiungere un posto nella prossima Europa League".