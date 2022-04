Lazio-Sassuolo, due dubbi per Sarri: Luiz Felipe e Marusic

ROMA - Luiz Felipe ieri si è allenato. Dopo la botta rimediata in allenamento con la Nazionale, aveva fatto ritorno a Formello per terapie di recupero e riposo. Sarri vuole a tutti i costi puntare sul difensore in vista del match con il Sassuolo. Altro test in campo oggi, durante la rifinitura. Si tiene pronto Patric per eventualmente fare coppia con Acerbi. Radu è ancora fermo. Dopo Cagliari-Lazio non si è più allenato in gruppo. Il problema al piede (fascite plantare) potrebbe tenerlo fuori anche per la partita di sabato pomeriggio. Capitolo Marusic: ieri pomeriggio, dopo la seduta di lavoro, si è presentato in Paideia, ha effettuato dei controlli. Da capire se riuscirà a mettersi a disposizione per il Sassuolo. In caso contrario pronto Hysaj a sinistra. Valutazioni in corso, la rifinitura servirà per sciogliere ogni dubbio.